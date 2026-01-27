Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վրաստանում ձերբակալվել է առողջապահության նախկին փոխնախարարը

Վրաստանում ձերբակալվել է առողջապահության նախկին փոխնախարար Իլյա Գուդուշաուրին՝ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար, հայտնում է Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը:

«Ազատության» վրացական ծառայության փոխանցմամբ՝ պաշտոնավարման ընթացքում Գուդուշաուրին նաև զբաղեցրել է նախարարության գնումների մրցույթային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։շ

Ըստ քննության՝ 2022 թվականին առողջապահության նախարարությունը շտապ բժշկական օգնության ավտոմեքենաների գնման տենդեր է հայտարարել, որտեղ հաղթել է ամենացածր գինը առաջարկած ընկերությունը։ Սակայն տենդերը փոխնախարար Գուդուշաուրիի հրահանգով դադարեցվել է, և 2023 թվականին հայտարարվել է նոր մրցույթ՝ հարմարեցված մեկ կոնկրետ ընկերության համար։ «Արդյունքում նախարարությունը անհիմն վճարել է 2 138 196 լարի»:


XS
SM
MD
LG