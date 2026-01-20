Կրեմլը հայտարարում է՝ Պուտինը հրավեր է ստացել միանալու Թրամփի Խաղաղության խորհրդին

Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրավեր է ստացել միանալու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Խաղաղության խորհրդին, և որ Մոսկվան ուսումնասիրում է այդ առաջարկը, հայտնում է Reuters-ը:
Ավելի վաղ Bloomberg-ը հայտնել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը խնդրում է Խաղաղության խորհրդում մշտական տեղ զբաղեցնելու ցանկություն ունեցող երկրներին վճարել առնվազն 1 միլիարդ դոլար:
Այն պետությունները, որոնք կանոնադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին տարվա ընթացքում ներդրում կկատարեն, կստանան մշտական անդամակցություն, իսկ մյուսները կնշանակվեն առավելագույնը երեք տարվա ժամկետով։