«Հաղթանակ» դաշինքի 3 անդամների տներում խուզարկություններ են

«Հաղթանակ» դաշինքի 3 անդամների տներում այս պահին խուզարկություններ են ընթանում, տեղեկությունը «Ազատությանը» փոխանցեց դաշինքի շտաբի ղեկավար Հրանտ Ավետիսյանը:
Նա տեղյակ չէր, թե ինչ գործի շրջանակներում է խուզարկությունն ընթանում, ասաց միայն, որ արդեն մեկուկես ժամ է, ինչ շարունակվում է:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս պահին հրաժարվում է տեղեկություն տալ քրեական գործից: Կառույցի խոսնակը միայն փոխանցեց, որ կոմիտեում քննվող քրեական վարույթների շրջանակներում իրականացվում են ապացուցողական և վարութային այլ գործողություններ։
ՀՅԴ և «Առաջ» աջակենտրոն կուսակցությունների կազմած «Հաղթանակ» դաշինքը մասնակցում էր Վաղարշապատի ընտրություններին: Քաղաքապետի թեկնածուն Սևակ Խաչատրյանն է:
Կուսակցությունների դաշինքը ստացել է 10 051 ձայն, առաջատարը, նախնական տվյալներով, «Քաղաքացիական պայմանագիրն» է: