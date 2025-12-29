Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի. ԱՄՆ դեսպան

Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի, հայտարարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը՝ Ամանորի առթիվ հղած ուղերձում:
«2025թ-ին հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ավելի մեծ առաջընթաց են գրանցել, քան Հայաստանի անկախացումից ի վեր որևէ այլ տարում։ Նախագահ Թրամփի հետ Սպիտակ տանը կայացած պատմական հանդիպման ընթացքում նախանշվեց մեր համագործակցության շրջանակային տիրույթը, որը տասնամյակներ շարունակ ուղենիշ կլինի մեր ընթացքի համար: Միասին մենք աշխատում ենք տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման շուրջ:», - նշել է դեսպանը։
Քրիստինա Քվինն ընդգծել է՝ մեկնարկում են նաև նոր հայ-ամերիկյան նախաձեռնություններ տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, կապուղիների և անվտանգության ասպարեզներում։