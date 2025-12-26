Չինաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել ԱՄՆ-ի նկատմամբ՝ Թայվանին զենք վաճառելու համար

Մատչելիության հղումներ

Չինաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել Միացյալ Նահանգների նկատմամբ՝ Թայվանին զենք վաճառելու համար։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ զենքի վաճառքը «խաթարում է Չինաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը»։

Սահմանափակումներ են սահմանվել 20 ամերիկյան ռազմարդյունաբերական ընկերությունների և պաշտպանական կորպորացիաների 10 ավագ ղեկավարների նկատմամբ։ Պատժամիջոցները ներառում են ակտիվների սառեցում և արգելք թվարկված կազմակերպությունների և անհատների հետ համագործակցության համար։ Անհատներին նաև արգելվում է մուտք գործել Չինաստան։

Դեկտեմբերի սկզբին Թրամփի վարչակազմը հաստատել է Թայվանին ռեկորդային՝ 11.1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքը: Փաթեթը ներառում է HIMARS համակարգեր, Javelin հակատանկային հրթիռներ, Altius անօդաչու թռչող սարքեր, հաուբիցներ և այլ սարքավորումներ։


