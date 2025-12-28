Միացյալ Նահանգները դարձել է իրական ՄԱԿ-ը. Թրամփ

Միացյալ Նահանգները դարձել է իրական ՄԱԿ-ը, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ Թաիլանդի և Կամբոջայի միջև բախումները կդադարեն:
«Ես ուզում եմ շնորհավորել երկու մեծ առաջնորդներին այս արագ և շատ արդարացի լուծմանը հասնելու իրենց փայլուն գործողությունների համար։ ԱՄՆ-ը, ինչպես միշտ, հպարտությամբ օգնեց։ Վերջին տասնմեկ ամիսների ընթացքում ես կարգավորել և դադարեցնել եմ բոլոր պատերազմներն ու հակամարտությունները`ութ: Թերևս Միացյալ Նահանգները դարձել է իրական Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը, որը շատ քիչ օգնություն է ցուցաբերել դրանցից որևէ մեկում, այդ թվում՝ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ներկայումս տեղի ունեցող աղետի դեպքում։ ՄԱԿ-ը պետք է սկսի ակտիվորեն մասնակցել և ներգրավվել խաղաղության գործում», - գրել է Թրամփը Truth social սոցիալական ցանցում: