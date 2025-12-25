«Ես գալիս եմ այն համոզմունքին, որ իդեալի ձգտումը մեզ բերում է անգործության, տանում է փակուղի, գցում է միֆերի մեջ»,- կառավարության տարվա վերջին նիստում հայտարարեց վարչապետը՝ անդրադառնալով հունվարից ուժի մեջ մտող առողջական համընդհանուր ապահովագրությանը ։
«Հասկացանք, որ երբեք էլ պատրաստ չենք լինելու, մենք ուզում ենք իդեալական պատրաստ լինենք, որ ունենանք «Մերսեդես S600, սենց անենք ու համակարգը սկսի, բայց «Մերսեդես S600-ի մակարդակի մի բան կառուցելու համար պիտի գոնե մի Զապորոժեց կառուցելու փորձ ունենանք, չի կարա, տենց չի լինում, որ միանգամից էդ կետից սկսենք», - հավելել է վարչապետը։
Փաշինյանը նաև խնդրեց՝ 2026թ-ի հունվարի մեկից հիվանդանոցները չգրոհել։ «Սիրելելի 1 միլիոն 600 հազար քաղաքացիներ, խնդրում ենք հունվարի 1-ից առողջապահական հիմնարկները չգրոհել։ Սա առողջապահական համակարգի սև ուրբաթը չէ։Ոչ բժշկական հաստատություններն են փախնելու, ոչ էլ կառավարությունը»,-ասաց վարչապետը։
«Սա առողջապահական համակարգի սև ուրբաթը չէ». Նիկոլ Փաշինյան
