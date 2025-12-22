Պեսկով․ «Ալիևի բացակայությանը ըմբռնումով ենք վերաբերում»

Կրեմլում ըմբռնումով են վերաբերում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին չմասնակցելու՝ Ադրբեջանի նախագահի որոշմանը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
«Մենք լիովին ըմբռնումով ենք մոտենում այդ որոշմանը։ Բոլոր պետությունների ղեկավարների աշխատանքային ժամանակացույցերը, հատկապես դեկտեմբերին՝ Ամանորի շեմին, շատ լարված են։ Մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր գործընկերային, կառուցողական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Այդ երկիրը շարունակում է նաև համագործակցությունը բոլոր ձևաչափերով», - հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։