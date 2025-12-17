Մատչելիության հղումներ

Դատարանը ևս երեք ամսով երկարացրեց Վարդան Ղուկասյանի կալանքը

Դատարանը ևս երեք ամսով երկարացրեց կաշառք ստանալու պաշտոնական կեղծիքի համար մեղադրվող Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանքը: Նման միջնորդություն ներկայացրեց դատախազը:

Գորիկ Հովակիմյանը ընդգծեց՝ ազատության մեջ Ղուկասյանը կխոչընդոտի գործի քննությանը, կազդի վկաների վրա՝ օգտագործելով իր հեղինակությունն ու ազդեցությունը:

Դատարանն, ըստ էության, հաշվի չառավ պատգամավորների երաշխավորությունը:

Փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը անօրինական է համարում այս որոշումը:

Նա մեղադրվում է 4 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար, մեղքը չի ընդունում: Ղուկասյանը դատարանում հայտարարեց, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման:


