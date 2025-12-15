Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զինվորի մահվան դեպքը Քննչական կոմիտեի տիրույթում է, իրավիճակը սահմանին շատ հանգիստ է. Պապիկյան

Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անդրադառնալով դեկտեմբերի 12-ին զինծառայողի մահվան դեպքին, ասաց, որ հարցն այս պահին Քննչական կոմիտեի տիրույթում է՝ առանց այլ մանրամասներ հայտնելու:

«Այն, ինչ հայտարարվել է, ավելին ասել չեմ կարող, որովհետև հիմա հարցը Քննչական կոմիտեի տիրույթում է, նոր բան, նախաքննության շահերից ելնելով, ասել չեմ կարող», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց Պապիկյանը:

«Ազատության» հարցին՝ կա՞ն մեղադրյալներ, պաշտպանության նախարարը պատասխանեց՝ «ես չեմ կարող դրա մասին խոսել, կարծում եմ, դա այն հարցն է, որ անհրաժեշտության դեպքում Քննչական կոմիտեն պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես կգա»:

Անդրադառնալով այս պահին սահմանային իրադրության վերաբերյալ հարցին, Պապիկյանն ասաց, որ հիմա իրավիճակը սահմանին շատ հանգիստ է. «Պատրաստվում ենք Ամանորին: Այո, տոնական օրերին, բնականաբար, ծառայությունն ավելի զգոն է, բայց հաշվի առնելով նաև եղանակային պայմանները՝ քամին, բուքը, այլ մտահոգություն ունի այսօր զինված ուժերը, և մենք մեր առօրյա խնդիրներով ենք զբաղված»:

Պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 12-ին հայտնեց, թե ժամը 16-ի սահմաններում զինծառայող Սմբատ Կիրակոսյանի դին են հայտնաբերել՝ հրազենային վնասվածքով: Քննչական կոմիտեն էլ հայտնել է, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, ըստ նախնական տեղեկությունների՝ զինծառայողն ինքնասպան է եղել, իրեն ամրակցված զենքով կրակել է գլխին:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG