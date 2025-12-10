Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանը դադարեցրել է աշխատանքը՝ ուկրաինական ԱԹՍ հարվածից հետո. Reuters

Ռուսաստանի Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանը, որը գտնվում է Վոլգա գետի վրա, դեկտեմբերի 5-ին դադարեցրել է նավթի վերամշակումը՝ ուկրաինական ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով վնասվելուց հետո, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով արդյունաբերական երկու աղբյուրների։
Ուկրաինական բանակը ուրբաթ օրը հայտարարել էր, որ հեռահար հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի Սիզրան քաղաքի նավթավերամշակման գործարանին և Կրասնոդարի երկրամասի Թեմրյուկ նավահանգստին։
Reuters-ի աղբյուրները հայտնել են, որ անօդաչու սարքերը հարվածել են ռուսաստանյան գործարանի CDU-6 հում նավթի թորման բլոկին, որը հիմնական արտադրական սարքավորում է։ Աղբյուրներից մեկը նշել է, որ վնասված հատվածի նորոգումը կարող է տևել մոտ մեկ ամիս։