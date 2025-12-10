Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում՝ Ստամբուլում կարող է հանդիպել Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահի հետ

Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում չբացառեց, որ Ստամբուլում կարող է հանդիպել Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ:
«Մենք մշտապես փորձում ենք բոլոր միջազգային հարթակներն օգտագործել շփումների համար, և Ադրբեջանի իմ գործընկերը նույնպես դրական է տրամադրված այդ շփման տրամաբանության նկատմամբ։ Չնայած դեռ խոսակցություն չկա՝ բայց ենթադրում եմ, որ Ստամբուլում կայանալիք Միջխորհրդարանական միության համաժողովի շրջանակներում էլի շփումներ տեղի կունենան իմ և Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահի միջև։ Կշարունակենք քննարկել նաև այն տրամաբանությունը, որ մեր պատգամավորները և մենք ընդլայնված կազմով շփումներ ունենանք՝ արդեն որևիցե միջազգային համատեքստից դուրս, արդեն հենց մեր որոշման հիման վրա», - ասաց Սիմոնյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի Ազգային ժողովի նախագահներ Ալեն Սիմոնյանն ու Սահիբա Գաֆարովան վերջին անգամ հանդիպել էին հոկտեմբերին՝ Ժնևում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովի շրջանակում: