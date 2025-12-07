Մակրոնը Պեկինին սպառնացել է սակագներով

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Les Echos-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Չինաստան իր պետական այցի ընթացքում Պեկինին սպառնացել է սակագներով, եթե միջոցներ չձեռնարկվեն Եվրամիության հետ երկրի առևտրային հաշվեկշռի անընդհատ աճող դեֆիցիտը նվազեցնելու համար:
«Ես նրանց ասել եմ, որ եթե նրանք չգործեն, ապա մենք՝ եվրոպացիներս, ստիպված կլինենք առաջիկա ամիսներին կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների օրինակով, ինչպես օրինակ՝ չինական ապրանքների համար սակագների սահմանումը», - հավելել է նա:
Չինաստանի հետ ԵՄ առևտրի դեֆիցիտը 2019 թվականից ի վեր աճել է գրեթե 60 տոկոսով:
Մակրոնը կոչ է արել չինական ընկերություններին ներդրումներ կատարել Եվրոպայում: