Ռուս ձյուդոիստները վերականգնել են ազգային դրոշի ներքո մրցելու իրավունքը

Ձյուդոյի միջազգային ֆեդերացիան (IJF) վերականգնել է ռուս մարզիկների իրավունքը՝ միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու իրենց ազգային դրոշի, օրհներգի և խորհրդանիշների ներքո: Այս մասին հայտարարել է կազմակերպության մամուլի ծառայությունը: Այս տարվա սկզբին՝ մայիսին, IJF-ը նմանատիպ որոշում էր կայացրել բելառուս մարզիկների վերաբերյալ:
Ֆեդերացիայի հայտարարության մեջ նշվում է, որ «Ռուսաստանի՝ համաշխարհային ձյուդոյի պատմականորեն առաջատար երկրի լիակատար վերադարձը կհարստացնի մրցումները բոլոր մակարդակներում»։ Տեքստում նաև ընդգծվում է, որ «մարզիկները չպետք է պատասխանատվություն կրեն կառավարությունների կամ այլ ազգային հաստատությունների որոշումների համար»։
Ուկրաինայի ձյուդոյի ֆեդերացիան բողոքարկել է այս որոշումը և խոստացել «ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները՝ դրա իրականացումը կանխելու և ուկրաինացի մարզիկների շահերը պաշտպանելու համար»։
«Կոմերսանտ»-ը գրում է, որ Միջազգային ձյուդոյի ֆեդերացիան (IJF) դարձել է օլիմպիական մարզաձևի առաջին մարմինը, որը վերացրել է ռուս մարզիկների համար պարտադիր չեզոք կարգավիճակը: Նրանք ազգային խորհրդանիշներով կկարողանան մրցել նոյեմբերի 28-ին Աբու Դաբիում մեկնարկող «Մեծ սաղավարտ»-ի խոշոր մրցաշարում: