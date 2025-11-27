ՀԱՊԿ-ը կոչ է անում օր առաջ ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը

ՀԱՊԿ անդամ պետությունները կոչ են անում Հայաստանին և Ադրբեջանին արագորեն ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացը։ Այդ մասին նշված է այսօր Բիշքեկում կայացած ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրում։
«Գոհունակությամբ արձանագրում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ընթացող ակտիվ միջպետական երկխոսությունը։ Հանդես ենք գալիս կողմերի միջև համապարփակ կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրման օգտին», - նշված է հայտարարության մեջ։
Հայաստանը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին չի մասնակցում:
Վերջին տարիներին ՀԱՊԿ-ի հետ կազմակերպության անդամ Հայաստանի հարաբերությունները սրված են՝ հատկապես 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Չնայած Երևանի պահանջներին՝ ՀԱՊԿ-ը մինչև օրս չի դատապարտել դաշինքի անդամ պետության դեմ այդ հարձակումը և չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել։