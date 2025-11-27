Թուրքիայի Ազգային անվտանգության խորհուրդը քննարկել է Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթաց, հայտնում է Anadolu գործակալությունը:
«Հաշվի առնելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում վերջին դրական զարգացումները, քննարկվել են նաև երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորությունները։ Խորհուրդը նաև վերահաստատել է Թուրքիայի կամքը՝ Հարավային Կովկասում խաղաղություն, կայունություն հաստատելու և զարգացում ապահովելու համար», - ասված է հայտարարությունում։
Խորհրդի նիստին մասնակցել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը: