Կրակոցներ Վաշինգտոնում՝ Սպիտակ տան մոտ. վիրավորվել են Ազգային գվարդիայի երկու զինվորներ

Կրակոցներ Վաշինգտոնում՝ Սպիտակ տան մոտ. Ազգային գվարդիայի երկու զինվորներ կրակոցից ծանր վիրավորվել են, հայտնում է Reuters-ը՝ նշելով, որ կասկածյալը կալանավորվել է հարձակման ժամանակ ստացած հրազենային վնասվածքներից հետո։

Իրավապահները կասկածյալին նույնականացրել են որպես Ռահմանուլլահ Լակալվալ՝ Վաշինգտոն նահանգում բնակվող 29-ամյա աֆղանցի, տեղեկացնում է Reuters-ը՝ հղում անելով Թրամփի վարչակազմի երկու պաշտոնյաների, որոնք խոսել են անանունության պայմանով։ Հարձակումը քննվում է որպես ահաբեկչական գործողություն, ասել է մեկ պաշտոնյա։

Երկրորդ պաշտոնյայի խոսքով՝ Լակալվալը 2021 թվականին ԱՄՆ է ժամանել հատոկ ծրագրի շրջանակում, որը նախատեսված էր վերաբնակեցնել հազարավոր աֆղանցիների, որոնք օգնել էին ԱՄՆ-ին Աֆղանստանի պատերազմում:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղի ունեցածը որակել է «չարիքի, ատելության և ահաբեկչության ակտ»։

Պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը լրագրողներին հայտնել է, որ Թրամփը հրամայել է Վաշինգտոն տեղակայել ևս 500 գվարդիական զինվորի, որոնք միացել են քաղաքում արդեն իսկ գտնվող մոտ 2200 զինվորների:


