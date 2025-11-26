Մատչելիության հղումներ

Խորհրդարանում մեկնարկել են քաղբանտարկյալների հարցով լսումներ

Խորհրդարանում մեկնարկել են քաղբանտարկյալների հարցով լսումներ, այն նախաձեռնել են ընդդիմադիր երկու խմբակցութունները:

Ընդդիմադիր պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը ներկայացրեց շրջանառության մեջ դրված հայտարարության նախագիծը, որում նշված է՝ «Հայաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում և դրա դրսևորումն է նաև աննախադեպ թվով քաղբանտարկյալների առկայությունը»:

Նախագծում հղում է արվում ԵԽԽՎ 2012 թվականի բանաձևին: Ընդդիմադիրների կարծիքով՝ այս բանաձևով սահմանված չափանիշներով Հայաստանում մոտ վեց տասնյակ քաղբանտարկյալ կա:

Իշխանությունները համաձայն չեն այս գնահատականի հետ: ԱԺ հանձնաժողովի նիստին նրանք, հիմնականում միջազգային կառույցներին հղում անելով, պնդել են, որ չկա այնպիսի մի կառույցից տրված անաչառ գնահատական, որում արձանագրված է՝ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ:


