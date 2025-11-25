Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գլխավոր դատախազը չի մասնակցի քաղբանտարկյալների հարցով ԱԺ լսումներին

Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը չի մասնակցի քաղբանտարկյալների հարցով վաղը խորհրդարանում սպասվող լսումներին, «Ազատությանը» փոխանցեցին դատախազությունից:

Հարցին, թե որն է Աննա Վարդապետյանի այդ որոշման պատճառը, ասացին՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը։

Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները՝ «Հայաստանն» ու «Պատիվ ունեմ»-ը, պնդում են՝ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան, առաջարկում, որ Ազգային ժողովը հայտարարության նախագիծ ընդունի:

Մոտ երկու էջանոց փաստաթղթում, որ կներկայացվի նույն օրակարգով հրավիրած խորհրդարանական լսումներին, նշվում է՝ «Հայաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում, և դրա դրսևորումն է նաև աննախադեպ թվով քաղբանտարկյալների առկայությունը»:

Նախագծում հղում է արվում ԵԽԽՎ 2012 թվականի բանաձևին: Ընդդիմադիրների կարծիքով՝ այս բանաձևով սահմանված չափանիշներով Հայաստանում մոտ վեց տասնյակ քաղբանտարկյալ կա:

Իշխանությունները համաձայն չեն այս գնահատականի հետ: ԱԺ հանձնաժողովի նիստին նրանք, հիմնականում միջազգային կառույցներին հղում անելով, պնդել են, որ չկա այնպիսի մի կառույցից տրված անաչառ գնահատական, որում արձանագրված է՝ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ:



Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG