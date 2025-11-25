Սերբիայի միակ նավթամշակման գործարանը դադարեցրել է աշխատանքը

Սերբիայի միակ նավթամշակման գործարանը, որ գտնվում է երկրի հյուսիսային Նովի-Սադ քաղաքում դադարեցրել է աշխատանքը։
Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ վկայակոչելով տեղական աղբյուրները։ Գործարանը պատկանում է սերբական NIS էներգետիկ ընկերությանը, որի բաժնետոմսերի 55 տոկոսի սեփականատերերն են ռուսական «Գազպրոմ»-ի դուստր ձեռնարկությունները։ «Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցներից հետո ընկերության բնականոն գործունությունը անհնարին էր դարձել»,- գրում է Reuters-ը՝ տեղեկացնելով, որ վերջին օրերին մի շարք բանկեր դադարել էին կատարել NIS-ի փոխանցումները, իսկ Նովի-Սադում գտնվող գործարանն անջատվել էր Խորվաթիայի տարածքով անցնող խողովակաշարից։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հաստատել է երկրի միակ նավթամշակման գործարանում առկա խնդիրները՝ հերքելով սակայն, թե այն դադարեցրել է աշխատանքը։ «Գործարանն աշխատում է կարողությունների նվազագույն չափով»,- պնդել է Սերբիայի նախագահը։