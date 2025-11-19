ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանին:
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Թրամփը հաստատել է՝ ԱՄՆ-ը F-35 կործանիչներ կվաճառի Սաուդյան Արաբիային, ինչպես նաև 300 ամերիկյան տանկ:
Թրամփն ասել է. «Մեր ռազմական համագործակցությունը բարձրանում է ավելի բարձր մակարդակի»՝ Սաուդյան Արաբիային ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող խոշոր դաշնակից դարձնելով:
Մինչ օրս Իսրայելը Մերձավոր Արևելքում միակ երկիրն էր, որն ուներ F-35։
Երկու երկրները նաև ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն քաղաքացիական միջուկային էներգիայի համագործակցության շուրջ բանակցությունների ավարտի վերաբերյալ, ինչը, ինչպես հայտնել է Սպիտակ տունը, կստեղծի իրավական հիմք երկարաժամկետ միջուկային էներգետիկ գործընկերության համար։