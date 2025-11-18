Թրամփը նախատեսում է հաստատել Սաուդյան Արաբիային F-35 կործանիչների վաճառքը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ նախատեսում է հաստատել Սաուդյան Արաբիային F-35 կործանիչների վաճառքը, հայտնում է Reuters-ը։
«Ես կասեմ, որ մենք դա կանենք: Մենք կվաճառենք F-35-ները», - լրագրողներին ասել է Թրամփը Օվալաձև աշխատասենյակում։
Թրամփն այս մասին հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանին հյուրընկալելուց մեկ օր առաջ:
Reuters-ն ամսվա սկզբին հայտնել էր, որ Սաուդյան Արաբիան խնդրել է գնել մինչև 48 F-35 կործանիչ, ինչը կարող է լինել միլիարդավոր դոլարների հնարավոր գործարք։