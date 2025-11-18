Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մեղադրյալի կարգավիճակ ունի 5 անձ. Հակակոռուպցիոնը՝ «Հաղթանակ» դաշինքի անդամների տների խուզարկությունների մասին

Ընտրակաշառք ստանալու, տալու և ընտրակաշառքի միջնորդության դեպքերի առթիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթներով մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունի 5 անձ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից «Ազատությանը» հայտնեցին, որ նրանց նկատմամբ ընտրվել են անազատության հետ չկապված խափանման միջոցներ։

Նախօրեին խուզարկություններ էին իրականացվել «Հաղթանակ» դաշինքի անդամների տներում: Հակակոռուպցիոն կոմիտեի խոսնակը հայտնել էր, որ կոմիտեում քննվող քրեական վարույթների շրջանակներում իրականացվում են ապացուցողական և վարութային այլ գործողություններ։ Դաշինքի շտաբի պետն էլ տեղեկացրել էր՝ կան ձերբակալված ավագանու անդամներ ու աջակիցներ։

ՀՅԴ և «Առաջ» աջակենտրոն կուսակցությունների կազմած «Հաղթանակ» դաշինքը մասնակցում էր Վաղարշապատի ընտրություններին: Քաղաքապետի թեկնածուն Սևակ Խաչատրյանն է:

Կուսակցությունների դաշինքը ստացել է 10 051 ձայն, առաջատարը «Քաղաքացիական պայմանագիրն» է:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG