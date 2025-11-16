Ռուսաստանում հերթական նավթամշակման գործարանն է խոցվել

Ուկրաինայի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարել է, որ անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել Սամարայի մարզում գտնվող Նովոկույբիշևի նավթամշակման գործարանին։
«Այդ ձեռնարկությունը զբաղված է ռուսական բանակի համար վառելիքի,այդ թվում ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված բարձրակարգ վառելիքի արտադրությամբ», - հայտարարել է ուկրաինական Գլխավոր շտաբը։
Նույն գերատեսչության պնդմամբ` անցած գիշեր ուկրաինական անօդաչուները հարվածներ են հասցրել ռուսական ԱԹՍ-երի պահման համար օգտագործվող անգարներին, որոնք գտնվում են Դոնեցկի մարզում։