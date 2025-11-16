Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանում հերթական նավթամշակման գործարանն է խոցվել

Նավթամշակման գործարան Ռուսաստանում, արխիվ
Նավթամշակման գործարան Ռուսաստանում, արխիվ

Ուկրաինայի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարել է, որ անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել Սամարայի մարզում գտնվող Նովոկույբիշևի նավթամշակման գործարանին։

«Այդ ձեռնարկությունը զբաղված է ռուսական բանակի համար վառելիքի,այդ թվում ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված բարձրակարգ վառելիքի արտադրությամբ», - հայտարարել է ուկրաինական Գլխավոր շտաբը։

Նույն գերատեսչության պնդմամբ` անցած գիշեր ուկրաինական անօդաչուները հարվածներ են հասցրել ռուսական ԱԹՍ-երի պահման համար օգտագործվող անգարներին, որոնք գտնվում են Դոնեցկի մարզում։



