Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ձերբակալվեց փոդքաստի հաղորդավար, ընդդիմադիր Նարեկ Սամսոնյանը

Ավելի քան մեկ ժամ տևած քննչական գործողությունից հետո ԱԱԾ աշխատակիցները ձերբակալեցին ու Քննչական կոմիտե տեղափոխեցին «Իմնեմնիմի» փոդքասթի հաղորդավար Նարեկ Սամսոնյանին: Քննիչը հայտնեց, որ Սամսոնյանը մեղադրվում է խուլիգանության համար:

Պատճառը փոդքասթի նոյեմբերի 10-ի թողարկումն է, որտեղ Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանն անդրադարձել են Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին:

Ձերբակալությունից առաջ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը փորձում էր մտնել Սամսոնյանի բնակարան և մասնակցել քննչական գործողություններին, սակայն դուռը նրա առջև այդպես էլ չբացվեց:

Փոդքաստի մյուս հաղորդավարը՝ Վազգեն Սաղաթելյանը ևս Ֆեյսբուքում գրել էր, որ ԱԱԾ դիմակավորված աշխատակիցները իր տուն են մտել:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG