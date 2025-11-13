Ձերբակալվեց փոդքաստի հաղորդավար, ընդդիմադիր Նարեկ Սամսոնյանը

Ավելի քան մեկ ժամ տևած քննչական գործողությունից հետո ԱԱԾ աշխատակիցները ձերբակալեցին ու Քննչական կոմիտե տեղափոխեցին «Իմնեմնիմի» փոդքասթի հաղորդավար Նարեկ Սամսոնյանին: Քննիչը հայտնեց, որ Սամսոնյանը մեղադրվում է խուլիգանության համար:
Պատճառը փոդքասթի նոյեմբերի 10-ի թողարկումն է, որտեղ Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանն անդրադարձել են Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին:
Ձերբակալությունից առաջ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը փորձում էր մտնել Սամսոնյանի բնակարան և մասնակցել քննչական գործողություններին, սակայն դուռը նրա առջև այդպես էլ չբացվեց:
Փոդքաստի մյուս հաղորդավարը՝ Վազգեն Սաղաթելյանը ևս Ֆեյսբուքում գրել էր, որ ԱԱԾ դիմակավորված աշխատակիցները իր տուն են մտել: