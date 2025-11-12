Իրանը դեռևս չի թույլատրել ՄԱԿ-ի տեսուչներին մուտք գործել ռմբակոծված միջուկային օբյեկտներ. զեկույց

Իրանը դեռևս չի թույլատրել ՄԱԿ-ի տեսուչներին մուտք գործել Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից հունիսին ռմբակոծված միջուկային օբյեկտներ, արձանագրել է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի վերահսկող մարմինը գաղտնի զեկույցում, որը հայտնվել է Reuters-ի տրամադրության տակ։
«Ծայրաստիճան կարևոր է, որ գործակալության մասնագետների համար հնարավորինս շուտ մուտք ապահովվի», - պնդում է զեկույցը՝ հորդորելով Թեհրանին հետևել ստանձնած պարտավորություններին և փարատել միջուկային ծրագրի շուրջ առկա մտահոգությունները։
Արևմուտքը տարիներ ի վեր պնդում է, որ Իրանը ուրանը հարստացնում է միջուկային զենք ստանալու համար, Թեհրանը, մինչդեռ հակադարձում է, թե ծրագիրը միայն խաղաղ նպատակներ ունի։