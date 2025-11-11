Մատչելիության հղումներ

Դատավոր Նաիրա Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել երկու հոդվածով

ՀՀ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նաիրա Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել երկու հոդվածով, ի պատասխան «Ազատության» հարցմանը փոխանցեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:

Հարցաքննությունից հետո Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական ակտ կայացնելու, ինչպես նաև՝ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու կամ լիազորություններն անցնելու հոդվածներով:

Գլխավոր դատախազի դիմել էր դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցին՝ ԲԴԽ, ստացել նրանց համաձայնությունը հարուցելու քրեական հետապնդում, ինչից հետո իրավապահները մեղադրանք ներկայացրեցին դատավորին: Նաիրա Գրիգորյանը գեներել Մանվել Գրիորյանի դուստրն է:


