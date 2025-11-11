Գարիկ Մուրադյանը նշանակվել է ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի հրամանատար

ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նոյեմբերի 10-ին ստորագրել է հրամանագիր, որով Գարիկ Մուրադյանը նշանակվել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար։
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը` համաձայն Սահմանադրության 133-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև «Սահմանապահ զորքերի մասին» օրենքի 4.1-ին հոդվածի 1-ին մասի. Գարիկ Մուրադյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար»,- նշված է հրամանագրում:
Էդգար Հունանյանը սահմանապահ զորքերի հրամանատարի պաշտոնից ազատվել էր այս տարվա սեպտեմբերին։ Վերջինիս պաշտոնանկության պատճառների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չէր հաղորդվել։