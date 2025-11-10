ԱՄՆ Սենատը քայլեր է ձեռնարկել շաթդաունը դադարեցնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ Սենատը կիրակի օրը քայլեր է ձեռնարկել դաշնային կառավարությունը վերագործարկելու և արդեն 40 օր շարունակվող շաթդաունը դադարեցնելու ուղղությամբ, հայտնում է Reuters-ը:
Ընթացակարգային քվեարկության ժամանակ սենատորները առաջ են մղել Ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունված օրինագիծը, որը կփոփոխվի՝ ապահովելու համար կառավարության ֆինանսավորումը մինչև հունվարի 30-ը և կներառի երեք ամբողջական տարվա հատկացումների օրինագծերի փաթեթ։ Եթե Սենատը վերջնականապես ընդունի օրինագիծը, փաթեթը դեռ պետք է հաստատվի Ներկայացուցիչների պալատի կողմից և ուղարկվի նախագահ Դոնալդ Թրամփին ստորագրության համար: Այդ գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր։
«Կարծես թե մենք շատ մոտ ենք կառավարության փակման ավարտին», - Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։