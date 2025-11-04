Մատչելիության հղումներ

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանին

Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր առանձնատանն ընդունել է ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դեկոտինիեին:

ՀԱԿ առաջնորդի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի փոխանցմամբ՝ դեսպանի խնդրանքով, Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրել է հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերությունների խորացման և Հայաստանում ներքաղաքական լարվածության մեղմացման հեռանկարների, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ իր տեսակետները։ Զրույցը տևել է շուրջ մեկ ժամ:

Հանդիպմանը ներկա են եղել դեսպանատան Առաջին քարտուղար Ժյուլի Ֆորը և Հայաստանի առաջին նախագահի գրասենյակի տնօրեն Ավետիս Ավագյանը։



