Պեկինը հայտարարում է՝ Չինաստանի և Թայվանի «վերամիավորումը» անկասելի է

Չինաստանի և Թայվանի «վերամիավորումը» անկասելի է, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Դոնգ Ջունը Մալազիայում, որտեղ հանդիպել են Հարավարևելյան Ասիայի երկրների պաշտպանության նախարարները։ Հայտարարությունից առաջ Ջունը հանդիպել էր իր ամերիկացի գործընկեր Փիթ Հեգսեթին։
Պնդելով, թե Չինաստանն ունի բավարար կարողություններ՝ սադրանքներին արձագանքելու համար, այդ երկրի պաշտպանության նախարարը հավելել է՝ ԱՄՆ-ն պետք է զգոuշորեն ընտրի իր խոսքերն ու գործողությունները Թայվանի հարցում՝ մերժելով կղզու անկախության գաղափարը։
Պենտագոնի ղեկավարն իր հերթին պնդել է, թե ԱՄՆ-ն «չի ձգտում հակամարտության, միաժամանակ՝ ընդգծել՝ Վաշինգտոնը կշարունակի վճռականորեն պաշտպանել իր շահերը և ապահովել, որ տարածաշրջանում ունենա դրա համար անհրաժեշտ հնարավորությունները»։
Թայվանի նախագահն էլ այսօր հայտարարել է, որ մերժում է ագրեսիայի կամ Չինաստանի հետ «միավորման» ցանկացած հնարավորություն։