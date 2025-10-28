Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կոչուբաևի խափանման միջոց կալանքը փոփոխվեց բացակայելու արգելքով. փաստաբան

ֆեյսբուքյան գրառման համար կալանքի տակ գտնվող Ալեքսանդր Կոչուբաևի խափանման միջոց կալանքը փոփոխվեց բացակայելու արգելքով, հայտնում է նրա փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։

«Ալեքսանդր Կոչուբաևը քիչ անց ազատ կարձակվի կալանքից և շուտով կգտնվի կնոջ կողքին», - նշել է փաստաբանը։

Ավելի վաղ Ալեքսանդր Կոչուբաևի փաստաբանը միջնորդություն էր ներկայացրել Գլխավոր դատախազություն՝ նրան անհապաղ ազատ արձակելու կալանքից: Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն ահազանգել էր, որ Ալեքսանդր Կոչուբաևի կինն այս պահին գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում ծայրահեղ ծանր վիճակում, արհեստական շնչառության պայմաններում:




Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG