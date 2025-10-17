2 ամսով կալանավորվել է փաստաբան Կոչուբաևը

Փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը կալանավորվել է երկու ամսով, այս մասին հայտնում է փաստաբան Ռոման Երիցյանը:
Ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի համար մեղադրվող Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների գործով երեկվա դատական նիստից հետո իրավապահները բերման էին ենթարկել մեղադրյալներից Արմեն Ալեքսանյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևին:
Նույն այս գործով մեկ այլ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն է ականատես եղել գործընկերոջը բերման ենթարկելուն. - «Ես իմ ընկերների հետ ականատես ենք եղել, թե ինչպես են ֆաշիստական ձևերով ձերբակալել փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևին: Էդ պահին նկատեցինք, որ դիմակավորված ԱԱԾ-ականներ, չգիտեմ՝ ԱԱԾ-ական, Ոստիկանության ներկայացուցիչ, ինչ, ինչ-որ մեկին ավտոմեքենայից հանեցին՝ շատ կոշտ ձևով, Ուսամա Բեն Լադենի ձերբակալությունը երևի տենց կլիներ, էլի, նույնիսկ ավելի մեղմ ձևով կլիներ, շատ կոշտ ձևով ինչ-որ մարդ իջեցրեցին ավտոյից, լավ չնկատեցինք՝ ում են ձերբակալում»:
Կոչուբաևի ֆեյսբուքյան էջի վերջին գրառմամբ նա կոշտ բառերով քննադատել է Մկրտիչ սրբազանի կալանավորումը: Նախորդ շաբաթ էլ քննադատել էր Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի գործով իրավապահներին:
Քննչական կոմիտեն հաղորդել է. - «Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 1 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 490-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (դատավորի, դատախազի, քննիչի մասին արատավորող, նշված անձանց իրավունքներին ու օրինական շահերին այլ վնաս պատճառող տեղեկություն հրապարակելը՝ կապված նշված անձանց օրինական ծառայողական կամ մասնագիտական գործունեության հետ»: