Միքայել Արզումանյանի խափանման միջոցը փոխարինվեց տնային կալանքով. փաստաբան

Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի Պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով: Այդ մասին Ֆեյսբուքում գրել է գեներալ լեյտենանտի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը՝ առանց այլ մանրամասներ նշելու։
Նա կալանավորվել էր 2022-ի սեպտեմբերին: Միքայել Արզումանյանը մեղադրվում է պատերազմի առաջին օրերին Թալիշի Արեգա բարձունքը և հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին «նահանջի» հրաման տալու համար։ Գեներալ-լեյտենանտն այդ ժամանակ հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալն էր։
Մյուս մեղադրանքն արդեն Շուշիի և հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնեական անփութությանն է առնչվում. Արզումանյանն այդ ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարն էր։
Միքայել Արզումանյանը մեղադրանքը չի ընդունում: