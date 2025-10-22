«Մեր գործողությունները մշտապես պայմանավորված են լինելու Վեհափառ հայրապետի հորդորով». Սերժ Սարգսյան

«Մեր գործողությունները մշտապես պայմանավորված են լինելու Վեհափառ հայրապետի հորդորով», - այսօր Հակակոռուպցիոն դատարանի բակում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:
«Մենք մի քանի անգամ հայտարարել ենք, որ մեր քաղաքական ուժը ամբողջովին կանգնած է Վեհափառ հայրապետի, մեր եկեղեցու կողքին: Մեր գործողությունները մշտապես պայմանավորված են լինելու Վեհափառ հայրապետի հորդորով: Հենց Վեհափառ հայրապետը կես բառ ասի ցանկացած եկեղեցում, Հայաստանի ցանկացած կետում, մենք պատրաստ ենք այնտեղ կանգնելու», - ասաց Սարգսյանը: