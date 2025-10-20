«Մեր հարցերի պատասխանները չստացանք». կառավարությունում ընդունեցին բեռնատարների վարորդներին

Կառավարության առջև հավաքված բեռնափոխադրողների վարորդներից կազմված 7 հոգանոց խմբին կառավարությունում ընդունեցին:
«Սպասում էինք, որ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեզ կընդունի, բայց ինչ-որ վարչության ներկայացուցիչ ընդունեց, լսեց ու ասաց՝ զբաղվում ենք: Մենք մեր հարցերի պատասխանները չստացանք», - ասացին նրանք:
Վարորդները նշեցին՝ «եթե մինչև ժամը 17:00-ն մեզ հստակ պատասխան չտան՝ ծայրահեղ քայլերի կդիմենք»:
Վարորդներն ու լիոգիստիկ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կառավարությունից շարժվեցին դեպի ՀՀ-ում Ռուսաստանի դեսպանատուն: Պահանջը՝ նույնն է. բեռնափոխադրողները չեն կարող տեղավորվել 1 տարվա ընթացքում ՌԴ-ում 90 օր գտնվելու ժամանակահատվածում, պահանջում են չտարածել այդ օրենքն իրենց վրա: