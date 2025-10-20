«Որքա՞ն սպասենք». բեռնատարների վարորդները կրկին ակցիա են անում

Բեռնատարների վարորդներն այսօր կրկին կառավարության առջև են: Պատրաստվում են նամակ հանձնել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին:
Նրանք պահանջում են, որ գործադիրը բանակցի ռուսական կողմի հետ, որ միգրացիոն օրենքների խստացումը ուղևորա- և բեռնափոխադրողների վրա չտարածվի:
Նախկին 180 օրվա փոխարեն այս վարորդներն արդեն 90 օր կարող են մնալ ՌԴ-ում, խախտում անողները տուգանվում են, ձերբակալվում հետո արտաքսվում՝ 3-5 տարվա մուտքարգելքով:
Նախորդ շաբաթ էկոնոմիմայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էր մոտեցել նրանց ու ասել, որ տեղյակ են, զբաղվում են: Վարորդներն ասում են՝ դեպորտի թղթեր ստացած իրենց գործընկերների թիվն աճում է, որքա՞ն սպասեն: