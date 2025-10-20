Հոնկոնգի օդանավակայանում բեռնատար ինքնաթիռը դուրս է եկել թռիչքուղուց և ընկել ծովը

Հոնկոնգի օդանավակայանում բեռնատար ինքնաթիռը դուրս է եկել թռիչքուղուց և բախվել անվտանգության պարեկային մեքենային, որից հետո երկուսն էլ ընկել են ծովը: Զոհվ զոհվել են մեքենայում գտնվող երկու անձինք, հայտնել են իշխանությունները: Ինքնաթիռի անձնակազմի անդամները չեն տուժել։
AP-ի փոխանցմամբ՝ Boeing 747-ը վայրէջք է կատարել Հոնկոնգի միջազգային օդանավակայան է ժամանել Դուբայից՝ ժամը 3:50-ի սահմաններում: Ինքնաթիռը շահագործվում էր Դուբայում գործող Emirates երկարաժամկետ ավիափոխադրողի կողմից վարձակալված պայմանագրով: