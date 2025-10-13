Անցած գիշեր պայթյուններ են որոտացել Ղրիմի Թեոդոսիա քաղաքում։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են քաղաքի նավթային տերմինալին։
Ըստ ուկրաինական "Крымский ветер" ալիքի՝ հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել առնվազն երեք նավթապահեստում։
Թեոդոսիայի նավթային տերմինալի վրա հարձակման լուրը հաստատել է Ղրիմի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը։ Նրա խոսքով՝ տուժածներ չկան, իսկ դեպքի վայրում աշխատում են համապատասխան ծառայությունները։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է ուկրաինական 40 անօդաչու թռչող սարքի խոցման մասին։
Կիևը ԱԹՍ-ներով հարվածել է Ղրիմի Թեոդոսիայում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին
Անցած գիշեր պայթյուններ են որոտացել Ղրիմի Թեոդոսիա քաղաքում։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են քաղաքի նավթային տերմինալին։