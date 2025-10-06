Թեոդոսիայում ենթադրաբար նավթաբազա է այրվում

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է 15 շրջանների, Ղրիմի և Սև ու Ազովի ծովերի վրա 251 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին:
Ըստ գերատեսչության՝ Ղրիմի երկնքում խոցվել է 40 անօդաչու: Astra-ն տեղի բնակիչներին վկայակոչելով հաղորդում է, որ Թեոդոսիայում ենթադրաբար հարձակում է կատարվել նավթաբազայի («Ծովային նավթային տերմինալ» ԲԸ) վրա: Ուկրաինական Supernova+ տելեգրամյան ալիքի տվյալներով՝ խոցվել են վառելիքաքսուքային նյութերի պահեստարանները: "Крымский ветер"-ը արբանյակային լուսանկարների վրա հղում կատարելով հաղորդում է, որ «այնտեղ հրդեհի երկու հզոր օջախ կա»:
Տերմինալը նախկինում արդեն ենթարկվել էր անօդաչուների հարձակումների: "Крымский ветер"-ի տվալներով՝ նախորդ հարվածներից հետո 34 պահեստարաններից ամբողջական են մնացել միայն 22-ը:
Տելեգրամ ալիքները տեղի բնակիչներին վկայակոչելով հաղորդում են նաև Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզում ջերմաէլեկտրակայանի և Նիժնի Նովգորոդի մարզում Սվերդլովի գործարանի վրա հնարավոր հարձակումների մասին: