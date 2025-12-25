Մահացել է REN TV-ի հիմնադիր Իրենա Լեսնևսկայան

83 տարեկան հասակում մահացել է ռուսական REN TV հեռուստաալիքի հիմնադիր Իրենա Լեսնևսկայան։ Այդ մասին հայտնել է հեռուստահաղորդավար Մարիաննա Մաքսիմովսկայան։
- 1991 թվականին Իրենա Լեսնևսկայան որդու՝ Դմիտրի Լեսնևսկու հետ հիմնադրել է REN TV հեռուստաընկերությունը։ 1997 թվականին նրանք ստեղծել են նույնանուն հեռուստաալիքը և ղեկավարել այն մինչև 2005 թվականը։
- Հեռուստաալիքից հեռանալուց հետո Լեսնևսկայան ձեռք է բերել «Նովոյե վրեմյա» ամսագիրը, որը հետագայում վերանվանվել է The New Times։ 2013 թվականին նա ամսագիրը փոխանցել է գլխավոր խմբագիր Եվգենիա Ալբացին։