Եմենի հութիները սպառնում են պատժամիջոցներ կիրառել ամերիկյան նավթային ընկերությունների դեմ

Եմենի հութիները պատժամիջոցներ կկիրառեն ԱՄՆ նավթային խոշոր ընկերությունների, այդ թվում՝ ExxonMobil և Chevron-ի նկատմամբ, հայտնում է Իրանի կողմից աջակցվող Humanitarian Operations Coordination Center (HOCC):
HOCC-ը, որը ստեղծվել է անցյալ տարի հութիների և առևտրային նավարկության օպերատորների միջև կապի համար, հայտարարել է մասնավորապես ԱՄՆ-ի 13 ընկերությունների, 9 բարձրաստիճան ղեկավարների և 2 նավերի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման մասին:
Վերլուծաբանները նշում են՝ դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք այս պատժամիջոցները կնշանակեն, որ հութիները կսկսեն թիրախավորել պատժամիջոցների առարկա հանդիսացող նավերը, ընկերությունները և անհատներին:
2023 թվականից հութիները բազմիցս հարձակվել են Կարմիր ծովում գտնվող նավերի վրա, որոնք, նրանց մեկնաբանությամբ, կապված են Իսրայելի հետ՝ արտահայտելով աջակցություն պաղեստինցիներին Գազայի պատերազմի հարցում: