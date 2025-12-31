Վրաստանում կանխվել է 157 կգ հերոինի մաքսանենգության փորձը

Դեկտեմբերի 30-ին Վրաստանի ոստիկանությունը կանխել է 157 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով թմրանյութի մաքսանենգության փորձը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Դարախվելիձեն։
Վրաց պաշտոնյայի խոսքով՝ 20 միլիոն դոլար արժողության հերոինի խմբաքանակը առգրավվել է Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող «Կարմիր կամուրջ» սահմանային անցակետում։
«Թմրանյութը հայտնաբերվել է մարմարե սալիկներ տեղափոխող բեռնատարում։ Մեքենայի վարորդը, որ Իրանի քաղաքացի է, ձերբակալվել է»,- հայտարարել է Դարախվելիձեն։
Փոխնախարարի խոսքով՝ բեռնատարի վարորդին ցմահ ազատազրկում է սպառնում։