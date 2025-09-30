Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը «հաղթում է» Ուկրաինայում

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը հաղթանակում են, Ուկրաինայում տարվող, նրա ձևակերպմամբ, «արդար պայքարում»:

Նա նշել է, որ ամբողջ երկիրն է քրտնաջան աշխատում այս ուղղությամբ:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ պնդում է, թե ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Ուկրաինայի արևելքում՝ Դոնեցկի շրջանի որոշ կարևոր հատվածներում գտնվող ևս երկու առաջնագծային բնակավայրեր:

Ուկրաինական կողմը դեռ չի մեկնաբանել ռուսական հայտարարությունը երկու գյուղերի վերաբերյալ, սակայն նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Դոնեցկի շրջանի Դոբրոպիլյա քաղաքի մոտ Կիևի հակահարձակողական գործողությունը առաջընթաց է արձանագրել։

Ռուսաստանը լայնածավալ ներխուժում է սկսել Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարի 24-ին՝ այն անվանելով «հատուկ ռազմական օպերացիա»՝ իր հարևանին ապառազմականացնելու և ապազգայնացնելու համար։ Կիևը և նրա դաշնակիցները հայտարարում են, որ ներխուժումը տարածքը գրավելու անառարկելի փորձ է։

Ըստ մարտադաշտի քարտեզների բաց աղբյուրների՝ Ռուսաստանը վերահսկում է գրեթե 114 հազար 500 քառակուսի կիլոմետր կամ Ուկրաինայի տարածքի 19 տոկոսը, ներառյալ Ղրիմը, և երկրի արևելքում և հարավ-արևելքում գտնվող տարածքի զգալի մասը:



Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG