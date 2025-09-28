Ռուսաստանը հարձակվել է Կիևի և Զապորոժիեի վրա, չորս մարդ զոհվել է, կան վիրավորներ

Կիևում անցած գիշեր ռուսական հարձակման հետևանքով կա առնվազն չորս զոհ:
Քաղաքային ռազմական վարչակազմի տվյալներով՝ հարվածները հասցվել են «Կալիբր» և «Կինժալ» հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Նախնական տվյալներով՝ մոտ տասը մարդ վիրավորվել է։
Կիևի մարզում հարվածներ են հասցվել Բուչա, Ֆաստիվսկի, Բելոցերկիվսկի, Օբուխիվսկի և Բորիսպիլսկի շրջաններին։ Բուճա շրջանում կա 17 վիրավոր։ Ֆաստիվ շրջանում վիրավորվել է հացաբուլկեղենի խանութի հինգ աշխատակից, հայտնել է Կիևի տարածաշրջանային ռազմական վարչությունը։
Հարձակման են ենթարկվել նաև Ուկրաինայի այլ շրջաններ։ Զապորոժիեում վիրավորվել է ավելի քան 20 մարդ, որոնցից երկուսը գտնվում են ծանր վիճակում։ «Հրթիռը ընկել է ինը հարկանի բնակելի շենքի մոտ, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել», - հայտնել է Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։
Ռուսաստանի զինված ուժերը չեն մեկնաբանել Զապորոժիեի վրա հարձակումը, ինչպես նաև Կիևի վրա զանգվածային հարվածը։ Լեհաստանը փակել է օդային տարածքը Լյուբլինի և Ժեշովի մոտակայքում՝ Ուկրաինայի վրա հարձակման պատճառով։