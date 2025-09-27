Իրանը հետ է կանչել իր դեսպաններին Գերմանիայից, Ֆրանսիայից և Մեծ Բրիտանիայից՝ Թեհրանում խորհրդակցությունների համար, հայտնում է Mehr-ը:
Ուրբաթ օրն էլ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին պնդել է, որ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի եվրոպական եռյակի ջանքերը՝ Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցները վերականգնելու ուղղությամբ, «անվավեր» են և իրավական ուժ չունեն։
Տասը տարի առաջ Թեհրանի միջուկային գործարքի կնքումից հետո չեղարկված պատժամիջոցները վերականգնելու գործընթաց է սկսել եվրոպական եռյակը՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, որոնք Իրանին մեղադրում են միջուկային համաձայնագիրը խախտելու մեջ, պնդում, որ Թեհրանը շարունակում է ձգտել միջուկային զենքի ձեռքբերման։