ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն քվեարկության կդնի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերականգնումը հետաձգելու բանաձևը

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ուրբաթ օրը կքվեարկի Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից առաջարկված բանաձևի շուրջ, որն առաջարկում է վեց ամսով հետաձգել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կրկնակի կիրառումը:
Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի բոլոր պատժամիջոցները պետք է ուժի մեջ մտնեն այսօրվանից: Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան 30-օրյա գործընթաց էին սկսել՝ Թեհրանին մեղադրելով համաշխարհային տերությունների հետ 2015 թվականի համաձայնագիրը խախտելու մեջ:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում 15 անդամից բաղկացած բանաձևի ընդունման համար պահանջվում է առնվազն ինը կողմ ձայն և վետոյի բացակայություն Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների կողմից:
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Թեհրանը լիովին պատրաստ է ցանկացած սցենարի և կկարգավորի իր քաղաքականությունը, եթե ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները վերականգնվեն, թեև հույս է հայտնել, որ դրանք չեն վերականգնվի: