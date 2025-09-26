Բորիս Ավագյանի մարմինը դիահերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության. РИА

Բորիս Ավագյանի մարմինը դիահերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության, այս մասին հայտնում է ռուսաստանյան РИА Новости գործակալությունը՝ վկայակոչելով իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրը։
«Ավագյանի մարմինը գտնվում է դիահերձարանում, և մահվան պատճառը պարզելու համար կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն», - անանուն պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալությունը։
ՌԴ պետական ապարատի նախկին աշխատակից, ՀՀ քաղաքացի Բորիս Ավագյանին անցած օրերին մահացած են գտել Սանկտ Պետերբուրգում՝ Հայաստանի հյուպատոսարանում, նախնական տեղեկություններով, հյուպատոսարանի զուգարանում:
«Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում ինձ պատասխանել, թե ինչ պատճառներով ՀՀ քաղաքացուն չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը», - մահից առաջ հրապարակված տեսանյութում ասում էր Ավագյանը:
«Ռոսրեեստր»-ի Սանկտ Պետերբուրգի վարչության ղեկավարի նախկին տեղակալ Ավագյանը, ըստ ռուսական աղբյուրների, փախել էր դատարանի շենքից, որտեղ նրան տեղափոխել էին խափանման միջոց ընտրելու համար: Դատախազությունը միջնորդել էր նրան կալանավորել ավելի քան 4,2 մլրդ ռուբլի մաքսատուրքերի վճարումից խուսափելու գործով:
«Փաստինֆոն» սեպտեմբերի 23-ին գրել էր, որ Ավագյանն իրենց հետ կապ է հաստատել՝ ասելով, որ կամավոր ցանկանում է արտահանձնվել Հայաստանին, սակայն «հյուպատոսությունը չի ցանկանում ընթացք տալ գործընթացին»։