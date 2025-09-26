Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բորիս Ավագյանի մարմինը դիահերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության. РИА

Բորիս Ավագյանի մարմինը դիահերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության, այս մասին հայտնում է ռուսաստանյան РИА Новости գործակալությունը՝ վկայակոչելով իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրը։

«Ավագյանի մարմինը գտնվում է դիահերձարանում, և մահվան պատճառը պարզելու համար կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն», - անանուն պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալությունը։

ՌԴ պետական ապարատի նախկին աշխատակից, ՀՀ քաղաքացի Բորիս Ավագյանին անցած օրերին մահացած են գտել Սանկտ Պետերբուրգում՝ Հայաստանի հյուպատոսարանում, նախնական տեղեկություններով, հյուպատոսարանի զուգարանում:

«Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում ինձ պատասխանել, թե ինչ պատճառներով ՀՀ քաղաքացուն չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը», - մահից առաջ հրապարակված տեսանյութում ասում էր Ավագյանը:

«Ռոսրեեստր»-ի Սանկտ Պետերբուրգի վարչության ղեկավարի նախկին տեղակալ Ավագյանը, ըստ ռուսական աղբյուրների, փախել էր դատարանի շենքից, որտեղ նրան տեղափոխել էին խափանման միջոց ընտրելու համար: Դատախազությունը միջնորդել էր նրան կալանավորել ավելի քան 4,2 մլրդ ռուբլի մաքսատուրքերի վճարումից խուսափելու գործով:

«Փաստինֆոն» սեպտեմբերի 23-ին գրել էր, որ Ավագյանն իրենց հետ կապ է հաստատել՝ ասելով, որ կամավոր ցանկանում է արտահանձնվել Հայաստանին, սակայն «հյուպատոսությունը չի ցանկանում ընթացք տալ գործընթացին»։








Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG