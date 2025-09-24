«Լրջագույն հարված արդարադատությանը». Մայր Աթոռի արձագանքը՝ Միքայել Աջապահյանի վերդիկտին

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի վերդիկտի մասին՝ հայտարարելու, որ «խստորեն դատապարտում է ապօրինի այս գործընթացը և օրենքով սահմանված բոլոր հնարավորություններն օգտագործելու է՝ հասնելու Միքայել արքեպիսկոպոսի հանդեպ արդարության վերականգնմանը»:
Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին մեղավոր ճանաչելու դատարանի այսօրվա վերդիկտը, ըստ հայտարարության, լրջագույն հարված հասցրեց Հայաստանում արդարադատությանը և արդարադատության մարմինների հեղինակությանը:
«Երկրում շարունակ սերմանվող ատելության և բռնաճնշումների պայմաններում կայացված ամոթալի այս դատական ակտը հերթական անգամ հաստատեց, որ ՀՀ-ում դատաիրավական համակարգն ամբողջությամբ կախվածության մեջ է քաղաքական իշխանության կամքից։ Ցավալի է արձանագրել, որ հայրենի մեր երկրում արդարադատությունն ընտրողական է և կամայական որոշումներով անթաքույց ծառայեցվում է քաղաքական քինախնդրությանը», - հայտարարում է Մայր Աթոռը։