Իրավունք

Ապօրինի թմրանյութի ու զենքի շրջանառության գործով միակ մեղադրյալը դեսպանի եղբայրն է, ընկերն ազատության մեջ է

Միացյալ նահանգներում Հայաստանի դեսպանի եղբոր՝ ապօրինի զենքի շրջանառության համար տնային կալանքի տակ գտնվող Մկրտիչ Մկրտչյանի ընկերն ազատության մեջ է: Մկրտչյանն ու ընկերը 20 օր առաջ հայտնվեցին իրավապահների տեսադաշտում: Ոստիկաններին տեսնելով՝ դեսպանի եղբոր մեքենայից տղամարդը փախել էր՝ նետելով ատրճանակ ու թմրանյութի նման զանգված:

Մկրտիչ Մկրտչյանը, որ վարում էր մեքենան, ձերբակալվեց, իսկ ընկերոջը օրեր շարունակ ոստիկանները չէին հայտնաբերում: Այսօր տեղեկացանք, որ նա ինքնակամ ներկայացել է բաժին ու ազատ արձակվել: Այս դեպքով մեղադրանք է առաջադրվել միայն դեսպանի եղբորը: Ստացվում է՝ ենթադրյալ հանցանքի համար միակ մեղադրյալը Մկրտիչ Մկրտչյանն է:

Մինչդեռ դեպքի օրը ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պնդել էր, որ իրենց գործընկերոջ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել. «Նախաքննությունը կտա հարցի պատասխանը՝ Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրն է փոխանցել իր պայուսակը ընկերոջը, թե՞ ընկերոջն է դա եղել: Այս պահին առկա տվյալներով հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել»:

Լրատվամիջոցներն էին գրում, որ ատրճանակն ու թմրանյութը Մկրտիչ Մկրտչյանինն է եղել, և երբ ոստիկանները նրա մեքենան կանգնեցրել են, դրանք փոխանցել է ուղևորին, նա էլ մեքենայից փախել է ու նետել:

Ներքին գործերի նախարարը, որ դեռ նախաքննությունը չավարտած, պնդում էր՝ թիմակցի եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել, միաժամանակ վստահեցնում էր, թե ծածկադմփոց չեն անի, կբացահայտեն գործը:

Դեսպանի եղբոր նկատմամբ կիրառված սանկցիան արագ փոխեցին, նա կալանավայրից տեղափոխվեց տուն՝ 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց՝ տնային կալանքի: Դատարանի այս որոշումից նրա փաստաբանն էլ է գոհ: Արդյոք կբողոքարկի՞ Վերաքննիչում, որ ազատ արձակեն իր պաշտպանյալին, փաստաբանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել «Ազատության» հարցերին:

Մինչ այդ հստակ է, որ թեև գործը հարուցվել էր ապօրինի թմրանյութի ու ապօրինի զենքի շրջանառության հոդվածներով, իշխանության ներկայացուցչի եղբորը մեղադրանք է առաջադրվել միայն ապօրինի զենքի հոդվածով: Թե ինչո՞ւ են անտեսում հայտնաբերված թմրանյութի հանգամանքը և դրանով էլ մեղադրանք չեն առաջադրում, Քննչականից չեն մեկնաբանում:





